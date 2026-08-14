Капремонт домов начали в поселке Развилка Ленинского округа

В поселке Развилка Ленинского городского округа продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Работы по модернизации кровли и ремонту фасадов ведутся сразу по нескольким адресам.

Приемку кровли осуществили в доме № 5А. Здесь полностью выполнили гидроизоляцию, заменили утеплитель, установили ограждение, оцинковку на вентиляционных шахтах и фановые трубы из полипропилена. По контуру кровли сделали сливы из оцинковки.

«В скором времени здесь будет осуществлен ремонт фасада — выполним окраску, очистку, замену окон в подъездах, замену дверей, отмостки и цоколя», — рассказал начальник отдела капитального ремонта «УК ЖКХ» Сеймур Касумов.

Ремонту подлежат еще несколько домов в Развилке: № 1, № 3, № 4, № 6 и № 9. На некоторых объектах работы по модернизации кровли завершены или находятся на финальной стадии. У части домов установлены строительные леса и ведутся работы по расшивке швов кирпичной кладки, заделке трещин, ремонту балконных плит и покраске фасада. Также выполняются работы по центральному отоплению.

Все работы ведутся строго по графику и находятся на контроле администрации Ленинского округа. Капитальный ремонт позволяет не только обновить внешний облик зданий, но и повысить их энергоэффективность и комфорт проживания жителей.