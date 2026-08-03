Капремонт дома в Старой Купавне завершат до 1 сентября

В Богородском округе продолжается программа капитального ремонта — она помогает не просто устранять износ зданий, а реально менять к лучшему условия жизни горожан. Каждый обновленный дом — это более комфортное и безопасное жилье для сотен семей, а также продление срока эксплуатации здания и повышение качества городской среды.

Сейчас работы ведутся в Старой Купавне на улице Шевченко: специалисты ремонтируют крышу дома № 2. На данный момент уже выполнена замена плит покрытия.

Впереди — масштабный комплекс мероприятий, который сделает кровлю надежной и долговечной: полное обновление покрытия; утепление перекрытия; ремонт водостоков и вентиляционной системы. Помимо этого, планируется установить ограждения и провести ремонт парапетов; привести в порядок выходы на кровлю.

Все работы идут в соответствии с графиком — завершить капремонт планируется до 1 сентября.