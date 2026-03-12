Капремонт дома в микрорайоне имени Маршала Катукова начали в Озерах

Как сообщили представители подрядной организации, по состоянию на 10 марта специалисты начали готовить поверхности фасада к последующим этапам работ. Сотрудники управляющей компании поддерживают постоянный контакт с жильцами. Все замечания и обращения рассматривают на месте.

Всего в адресный перечень на 2026 год по краткосрочному плану реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» вошли 26 жилых домов городского округа Коломна. Из них 13 домов включили в этот перечень в связи с предстоящим 850-летием округа, семь — по обращениям жителей и шесть — по заявкам управляющих компаний.