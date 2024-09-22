Капремонт дома № 40 по улице Посадской в Коломне завершат в течение месяца

Строители заканчивают реконструкцию дома № 40 по улице Посадской в городском округе Коломна. Фасадные работы еще идут, но жители уже могут вернуться в свои квартиры.

Жилой дом № 40 по Посадской улице в Коломне имеет статус объекта культурного наследия. Он сильно изменился, но сохранил историческую архитектуру и аутентичность.

Здание возвели в начале XIX века по типовому проекту. Основная часть его была каменной. В советские годы к дому пристроили сени с деревянным вторым этажом. По программе капремонта ставшую за годы ветхой конструкцию снесли, а на ее месте построили новую. Для этого жильцы дома на время покинули свои квартиры.

За два месяца строители восстановили несущие конструкции, укрепили фасад и фундамент, обновили скатную крышу. Новый пристрой превратился в полноценный подъезд с просторными площадками на этажах и крепкой деревянной лестницей.

«Мы очень долго ждали этот ремонт. Хочу поблагодарить Фонд капитального ремонта Московской области и всех строителей за прекрасную работу», — сказал председатель совета дома Валерий Бочков.

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