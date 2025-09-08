Капремонт Дома культуры в селе Дмитровский Погост завершат в 2026 году

В селе Дмитровский Погост в Шатуре продолжается капремонт Коробовского дома культуры. Рабочие завершают демонтаж внутренних коммуникаций и уже приступили к общестроительным работам. Завершат объект в 2026 году, сообщили в Минстрое МО.

В здании планируют обновить кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации. Также в творческом пространстве установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Специалисты преобразят фасад, внутренние помещения и территорию около. Помимо этого, в Дом культуры закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств по задачам нацпроекта «Семья».

В ведомстве напомнили, что здание имеет 1928 год постройки, раньше в нем располагался клуб. Сейчас же это современное пространство для досуга, общения и творчества сельских жителей.