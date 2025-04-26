Капремонт Дома культуры «Родина» в Химках завершат до конца 2025 года

Масштабную реконструкцию Дома культуры «Родина» в Химках организовали в рамках Народной партийной программы. Капитальный ремонт в учреждении не проводили с самого его открытия в 1959 году.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский проверили качество ремонтных работ.

«Сегодня здесь идет полная модернизация инженерных систем, электросетей и коммуникаций. Также появятся новые хореографические залы, что поможет привлекать молодежь и развивать культурную жизнь нашего города», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Специалисты уже закончили укреплять каркас здания, демонтировали старые конструкции. Финальной стадией ремонта станет реставрация балкона. Рабочим в ближайшее время предстоит установить коммуникации и приступить к внутренней и наружной отделке. Новый интерьер будет соответствовать архитектурному проекту, при этом историческая ценность здания сохранится.