Капремонт дома культуры «Октябрь» завершат в Лосино-Петровском в 2026 году

Обновление здания с богатой историей и площадью почти 5 тысяч квадратных метров, построенного в 1967 году, продолжается в городском округе. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав лично контролирует каждый этап работ.

Глава Лосино-Петровского округа рассказал, что проведена огромная работа с правительством Московской области. Благодаря решению губернатора Андрея Воробьева удалось оптимизировать финансирование.

Работы будет вести «Строительная компания». Сейчас завершается корректировка проектной документации, а современный дизайн-проект всего пространства проходит детальное согласование с Министерством культуры Подмосковья.Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся в начале января.

«Наша цель — к сентябрю 2026 года ввести в эксплуатацию полностью обновленный, технологичный и комфортный дом культуры, который станет центром притяжения для всех поколений», — сказал Сергей Джеглав.

После завершения ремонта учреждение оснастят современным оборудованием, а окружающую территорию благоустроят.