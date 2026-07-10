Капремонт Дома детского творчества завершили в поселке под Солнечногорском
В Доме детского творчества «Буревестник» в поселке Смирновка Солнечногорска завершили капитальный ремонт кровли площадью 400 квадратных метров. Родители учеников посетили обновленное здание 9 июля.
Дом детского творчества работает в Смирновке с 2008 года. Здесь дополнительное образование получают около 300 детей из поселковой школы и близлежащих деревень — Вертлино, Головково, Козино и других.
«Подрядчик демонтировал и вывез старое кровельное покрытие, сделал стяжку, после ее высыхания уложил покрытие, сделал отливы, откосы, чтобы кровля могла полноценно функционировать», — сообщил директор учреждения Александр Пугачев.
В учреждении организованы спортивные и художественные секции, кружки декоративно-прикладного творчества.
«Отрадно, что в этом году мы улучшили условия пребывания воспитанников и педагогов. Ремонтные работы проходили под контролем администрации, депутатов, педагогов и родительской общественности», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.
Ранее в летний период в структурном подразделении ДДТ в деревне Толстяково заменили все дверные блоки.