Капремонт Дома детского творчества завершили в поселке под Солнечногорском

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Доме детского творчества «Буревестник» в поселке Смирновка Солнечногорска завершили капитальный ремонт кровли площадью 400 квадратных метров. Родители учеников посетили обновленное здание 9 июля.

Дом детского творчества работает в Смирновке с 2008 года. Здесь дополнительное образование получают около 300 детей из поселковой школы и близлежащих деревень — Вертлино, Головково, Козино и других.

«Подрядчик демонтировал и вывез старое кровельное покрытие, сделал стяжку, после ее высыхания уложил покрытие, сделал отливы, откосы, чтобы кровля могла полноценно функционировать», — сообщил директор учреждения Александр Пугачев.

В учреждении организованы спортивные и художественные секции, кружки декоративно-прикладного творчества.

«Отрадно, что в этом году мы улучшили условия пребывания воспитанников и педагогов. Ремонтные работы проходили под контролем администрации, депутатов, педагогов и родительской общественности», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Ранее в летний период в структурном подразделении ДДТ в деревне Толстяково заменили все дверные блоки.