Капремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках завершили на 60%

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие». Ход реконструкции проверили родители, педагоги и муниципальные депутаты Владимир Суслов, Юлия Ишкова и Александр Васильев.

Работы, стартовавшие в апреле, уже выполнены более чем на 60%.

«В Химках особое внимание уделяют реконструкции и модернизации зданий системы образования. Приятно удивляют темпы работ строителей — „Созвездие“ планируют сдать к новому году», — сообщил Александр Васильев.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, обновили кровлю и переложили все коммуникации. Также были заменены перегородки и увеличены кабинеты для удобства воспитанников.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что в настоящее время строители ведут работы по укладке плитки. В планах на следующую неделю — покраска стен и подключение здания к системе отопления.

Отметим, что несмотря на ремонтные работы, занятия для воспитанников дома детского творчества «Созвездие» не прекращались. Юных химчан временно распределили в другие образовательные учреждения округа, чтобы они могли продолжать свое обучение без перерывов.

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