Капремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе завершат в декабре

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил качество капитального ремонта в школе искусств № 3. Общая готовность здания достигла 80%, первые занятия пройдут здесь уже в декабре.

Вместе с представителями подрядчика и руководством школы глава Балашихи Сергей Юров проверил ход работ капитального ремонта детской школы искусств на улице Зеленой, дом № 18.

Как рассказал руководитель муниципалитета, здание почти полностью обновили, реконструировали фасад, провели новые инженерные сети, выполнили отделку помещений.

«Планируем, что уже до конца этой недели здесь закончатся основные строительные работы. На следующей неделе приступим к оснащению помещений. Планируем в декабре провести здесь первые занятия, в том числе и праздничный концерт с участием учеников», — поделился он.

Напомним, что детскую школу искусств № 3 открыли в Балашихе 1 сентября 1966 года. Учреждение посещают 365 детей, здесь работают 23 преподавателя и концертмейстера. Занятия во время капитального ремонта проводят во Дворце культуры «Балашиха», во втором корпусе школы № 25 на улице Орджоникидзе и в отделении школы искусств № 3 на Зеленой улице, дом № 30.

Сейчас на площадке работают 56 человек. После ремонта в учебном заведении смогут заниматься до 500 человек.

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