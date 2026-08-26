Капремонт детского сада завершили в деревне Молзино в Богородском округе

В детском саду деревни Молзино Богородского округа завершили капитальный ремонт кровли. Изначально контрактом был предусмотрен текущий ремонт, но при вскрытии покрытия выяснилось, что крыша требует полной замены материалов.

Сотрудники администрации округа совместно с депутатом Богородского округа Ольгой Поповой проверили ход работ в рамках подготовки к новому учебному году.

По словам депутата, здание требовало особого внимания. Стяжка находилась в разрушенном состоянии, поэтому подрядчику пришлось демонтировать гидроизоляционное покрытие и выполнить капитальный ремонт крыши со 100-процентной заменой материалов. Такой объем работ позволил устранить давние проблемы и надежно защитить здание от протечек.

Сейчас на объекте ведутся внутренние работы: рабочие красят стены и потолки, частично заменяют светильники, приводят в порядок помещения и обновляют группы. Планируется, что ко Дню знаний детский сад будет полностью готов к приему воспитанников.