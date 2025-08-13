Капремонт детского сада в Железнодорожном завершили на 70% в Балашихе

Капитальный ремонт одного из крупнейших детских садов микрорайона Железнодорожный, расположенного на улице Советской, активно продолжается в городском округе Балашиха. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 70%, что внушает оптимизм как родителям, так и сотрудникам учреждения.

Работы по обновлению детского сада стартовали в октябре 2024 года. На текущий момент практически завершена замена фасада и демонтаж старых архитектурных форм. Важным этапом проекта стало благоустройство территории, а также подготовка внутренних систем к подключению. Кроме того, сейчас проходят конкурсные процедуры на заключение договора по выносу электрокабеля с территории школы, что позволит обеспечить безопасность и удобство для всех пользователей.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и безопасные условия для наших воспитанников. Новый утепленный фасад, современные инженерные коммуникации и новые игровые площадки — это лишь часть того, что ждет детей после завершения ремонта», — отметила начальник отдела капитального строительства и реализации программ управления строительного комплекса администрации Балашихи Анна Семенкова.

Обновленный детский сад станет не только местом для обучения и развития детей, но и центром социальной активности для родителей и местного сообщества. Современные игровые площадки будут способствовать физическому развитию детей, а новые инженерные системы обеспечат комфортное пребывание в учреждении в любое время года.

Завершение капитального ремонта запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что обновленный детский сад откроет свои двери для воспитанников уже в новом учебном году, предоставив им возможность учиться и развиваться в современных условиях.