Капремонт детского сада в Старой Купавне: готовность 25%

Продолжаются ремонтные работы в детском саду на улице Чапаева в Старой Купавне Богородского округа. Сейчас строительная готовность объекта составляет 25%.

На первом и втором этажах ведутся штукатурные работы. Строители занимаются устройством пола в подвале, возводят новые перегородки и усиливают дверные проемы. В здании планируется полная замена инженерных сетей и модернизация пищеблока. Фасадные и кровельные работы преобразят внешний вид здания, придав ему современный облик.

Все помещения будут отремонтированы: уложены новые полы, установлены современные окна и двери, модернизировано освещение.

После завершения общестроительных работ детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием, а территорию вокруг здания благоустроят. На стройплощадке трудится 22 человека.

Ожидается, что обновленный детский сад откроется уже в этом году. Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья».