Капремонт детского сада при школе №18 в Серпухове завершится к сентябрю

В здании детского сада, расположенного в микрорайоне Ивановские дворики города Серпухова и являющегося дошкольным отделением «Средней школы № 18», капитальный ремонт выполнен на 55%, как информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы Московской области. На данный момент на объекте заняты 53 специалиста и задействована одна единица техники. В числе выполняемых работ — устройство вентиляционных шахт, отделочные и фасадные работы, а также монтаж внутренних инженерных сетей.

Общая площадь здания составляет 3,6 тысячи квадратных метров. В процессе капитального ремонта будут обновлены кровля и фасад, заменены инженерные системы, проведена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Все помещения, включая пищеблок, подвергнуться ремонту. Для дошкольного отделения планируется закупка новой мебели и оборудования.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.