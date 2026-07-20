Капремонт детского сада в поселке Мечниково близится к завершению

В здании завершены кровельные работы, а фасадные находятся на стадии завершения. Сейчас специалисты занимаются прокладкой новых инженерных коммуникаций и внутренней отделкой помещений. В работах задействовано 30 человек и две единицы техники.

После завершения ремонта в детском саду установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также новое оборудование и современную мебель. Прилегающая территория будет благоустроена.

Ремонтные работы проводятся в рамках областной государственной программы. Завершить их планируется в 2026 году.