Капремонт детского сада в Красногорске завершат к сентябрю 2025 года

Здание детского сада построено в конце 60-х годов прошлого века и нуждалось в кардинальном обновлении. В октябре минувшего года начался капитальный ремонт дошкольного учреждения.
Исполняющий обязанности директора гимназии № 5 Юрий Петухов рассказал, что на время ремонта воспитанников и персонал распределили по другим ближайшим дошкольным учреждениям.
Сейчас на объекте работают 27 человек. Строительная готовность здания составляет порядка 30%. Работы ведутся как снаружи, так и внутри здания. Специалисты монтируют фасад и систему отопления, кладут плитку в помещениях, устанавливают вентиляцию. В процессе капремонта полностью заменят все коммуникации. Как только позволит погода, начнется благоустройство окружающей территории и строительство игровой площадки.
Главный инженер предприятия«ЗемСтрой» Владислав Смирнов отметил, что капитальный ремонт ведется в строгом соответствии с графиком. Планируется, что к 1 сентября детский рад распахнет двери для маленьких воспитанников. В дошкольном отделении гимназии также установят новую мебель и современное оборудование.
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