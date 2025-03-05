05 марта 2025 22:13 Капремонт детского сада в Красногорске завершат к сентябрю 2025 года 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Подмосковье

Красногорск

Строительство

Детские сады

Здание детского сада построено в конце 60-х годов прошлого века и нуждалось в кардинальном обновлении. В октябре минувшего года начался капитальный ремонт дошкольного учреждения.

Исполняющий обязанности директора гимназии № 5 Юрий Петухов рассказал, что на время ремонта воспитанников и персонал распределили по другим ближайшим дошкольным учреждениям.

Сейчас на объекте работают 27 человек. Строительная готовность здания составляет порядка 30%. Работы ведутся как снаружи, так и внутри здания. Специалисты монтируют фасад и систему отопления, кладут плитку в помещениях, устанавливают вентиляцию. В процессе капремонта полностью заменят все коммуникации. Как только позволит погода, начнется благоустройство окружающей территории и строительство игровой площадки.

Главный инженер предприятия«ЗемСтрой» Владислав Смирнов отметил, что капитальный ремонт ведется в строгом соответствии с графиком. Планируется, что к 1 сентября детский рад распахнет двери для маленьких воспитанников. В дошкольном отделении гимназии также

установят новую мебель и современное оборудование.