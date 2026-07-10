Детский сад на улице Ленина в Дзержинском отремонтируют в 2027 году

В Дзержинском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №3, расположенного на улице Ленина. Строители уже выполнили половину необходимых работ.

На объекте заняты 28 специалистов, которые занимаются кровлей, фасадом, отделкой и монтажом инженерных сетей. Ремонт идет по государственной программе Московской области.

Здание детского сада, построенное в 70-х годах, имеет площадь 2 069 квадратных метров. В рамках капитального ремонта в нем обновят кровлю, проведут фасадные работы и ремонт внутренних помещений. Также заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить все работы планируют в первой половине 2027 года.