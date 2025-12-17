Капремонт детского сада при школе № 18 в Серпухове завершат в 2026 году
В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 18 в микрорайоне Ивановские дворики. Стройготовность объекта составляет 33%. Завершить обновление детского сада планируют в 2026 году.
Площадь всего образовательного учреждения составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. По проекту капремонта строители проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, построят межкомнатные перегородки, утеплят и покрасят стены, зальют и уложат пол.
Инженерные коммуникации — сети водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки — обновят. Будут установлены короба вентиляции, новые двери и осветительные приборы. Также на объекте пройдут фасадные и кровельные работы.
Помимо этого, запланирована модернизация пищеблока, закупка новой мебели и оборудования.
«В настоящее время на объекте работают 50 человек и одна единица техники», — отмечают в подмосковном Минстрое.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».