Капремонт детского сада при школе № 1 в Реутове завершится к 1 сентября

Подрядчик завершает капитальный ремонт детского сада при школе № 1 в Реутове. Строители заменили проводку, смонтировали вентиляцию, систему безопасности и противопожарную защиту.

Внутри детского сада установили пластиковые окна, обновили полы, потолки и стены. Смонтировали новую сантехнику, розетки и светильники.

Подрядчик также привел в порядок фасад и прилегающую территорию. Он отремонтировал малые игровые формы, установил новые перила и выходные двери, капитально отремонтировал крышу, заменил бортовой камень, опалубку вдоль всего здания и дорожное покрытие, смонтировал освещение по периметру детского учреждения.

Специалисты готовятся к 1 сентября: смывают пыль, расставляют мебель и проводят пусконаладочные работы. Воспитанники придут в обновленное помещение, которое соответствует современным стандартам образовательных учреждений Московской области.

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