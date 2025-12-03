Капремонт детского сада при школе «Наследие» в Химках завершат до конца года

Детский сад при школе «Наследие» на Ленинском проспекте в Химках капитально отремонтируют. Там приведут в порядок фасад, кровлю, коммуникации, установят новую технику и мебель. Работы планируют завершить в январе 2026 года.

Сейчас в здании завершают отделку помещений и настраивают работу коммуникации. Все работы завершат уже к концу декабря.

Площадь детского сада составила 1,6 тысячи квдаратных метров. Там заменили кровлю, фасад, окна, обновили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, установили современное сантехническое оборудование. Новый облик получил пищеблок. Вместе с тем, в кабинетах появилась современная мебель и техника.

Работы провели по региональной программе.