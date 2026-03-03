Капремонт детского сада № 4 в Чехове вышел на финишную прямую

Детский сад № 4 на улице Ильича в Чехове капитально отремонтируют. Работы уже вышли на финишную прямую. Сейчас строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования, а также собирают мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, здание было построено в 1964 году. Его площадь — 993 квадратных метра.

«В настоящее время на объекте 14 рабочих. Строители ведут пусконаладку инженерных сетей и оборудования пищеблока, а также сборку мебели», — сообщили в ведомстве.

В детском саду провели фасадные и кровельные работы, обновили входную группу, коммуникации, сантехнику, окна и двери. В помещениях установили современное оборудование и мебель. Всего в учреждении занимаются 110 ребят.

Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».