Капремонт детского сада № 34 в Одинцове планируют завершить к сентябрю

В микрорайоне Городок-17 в Больших Вяземах продолжается капитальный ремонт детского сада № 34. Работы находятся на финальной стадии, завершить их планируют в августе, а открыть учреждение в сентябре.

Здание детского сада, построенное в 1967 году, проходит полное обновление. Подрядчик уже завершил устройство кровли и проложил инженерные сети. Фасады здания готовы почти полностью, их степень готовности оценивается в 95 процентов.

Внутри ведется чистовая отделка помещений. Рабочие укладывают плитку и занимаются обустройством комнат. На первом этаже в игровых зонах монтируют систему теплых полов, чтобы создать более комфортные условия для детей в холодный период.

Параллельно приводят в порядок территорию вокруг здания. Здесь появятся прогулочные площадки с навесами и игровым оборудованием, а также спортивная зона. Дополнительно установят освещение и 19 камер видеонаблюдения для повышения безопасности.

После завершения ремонта детский сад сможет принять около 160 воспитанников. В здании разместят шесть групп, пищеблок, кабинет специалистов, включая логопеда и психолога, а также универсальный зал, который будет использоваться для занятий спортом и проведения праздников. На площадке задействованы 35 рабочих и четыре единицы техники. Все этапы выполняются в соответствии с графиком.

«Мы рассчитываем завершить основные работы в августе, после чего начнется подготовка здания к приему детей», — сообщил представитель подрядной организации.