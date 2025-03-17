Капремонт детского сада № 17 в Балашихе завершат к 1 сентября

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов посетили детский сад № 17 в микрорайоне Железнодорожный, где проверили ход капитального ремонта. Работы на объекте идут полным ходом, подрядчик планирует завершить их к 1 сентября 2025 года.

В ходе ремонта планируется установить теплые полы на первом этаже, утеплить фасад здания и заменить старые деревянные окна на новые.

«Утепление фасада будет толщиной 150 миллиметров. Внешняя обшивка — это металлокассеты, которые лучше сохраняют тепло, чем другие материалы, что снизит нагрузку на отопительную систему, у них длительный эксплуатационный ресурс, повышенная пожаростойкость», — рассказал Павел Вечтомов.

Почти завершены демонтажные работы, ведется подготовка к укладке пола и кровельные работы.

Детский сад № 17 — самый крупный объект, капитальный ремонт которого ведется в Балашихе в 2025 году. Его площадь составляет четыре тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в текущем году в Балашихе отремонтируют первый корпус гимназии № 1 имени А. В. Баландина, школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный.