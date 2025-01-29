Капремонт детского сада «Незабудка» начался в Белоозерском

Обновление образовательных учреждений продолжается в Воскресенске. Ремонтные работы накануне стартовали в дошкольном отделении «Незабудка» лицея № 23 в городе Белоозерский.

Учреждение попало в программу капитального ремонта. В здании, которому больше 60 лет, обновят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери.

Также специалисты проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю и входную группу, благоустроят прилегающую территорию.

В детском саду появятся новая мебель, современные пожарная и охранная сигнализации, а также система видеонаблюдения. Работы здесь должны завершить до 1 сентября 2025 года.

На стройплощадке уже задействованы 16 специалистов. Ремонт идет благодаря государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.