Капремонт детского сада на улице Кирова близится к середине

Капитальный ремонт детского сада на улице Кирова активно продолжается. На данный момент строительная готовность достигла приблизительно 60 процентов.

Специалисты завершили демонтаж старых конструкций и теперь занимаются общестроительными и отделочными работами. Параллельно ведется ремонт кровли и фасада здания, а также монтаж инженерных коммуникаций. На площадке работают 50 специалистов.

В детском саду планируется замена окон и дверей, возведение новых внутренних перегородок, установка вентиляционных коробов, покраска стен, укладка новых полов и обновление освещения. Кроме того, будет произведена полная замена инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, канализации, отопления и электричества. После завершения основных работ детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием.

Все работы выполняются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».