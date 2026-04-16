Капремонт детского сада на Школьной улице начали в Наро-Фоминске

Детский сад на Школьной улице в Наро-Фоминске находится на стадии капитального ремонта. В 1960 году здесь открыли ясли Шелкового комбината, тридцать лет назад здание приняли в муниципальную собственность, и оно стало детским садом.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ 14 апреля провел выездное совещание на площадке и обсудил ход работ с подрядчиками и педагогическим коллективом.

«Сейчас в здании трансформируется пространство: меняем планировку. Делаем функционально, современно и, главное, безопасно. Строители расширяют проемы, возводят перегородки. Но это лишь видимая часть. Полный план включает замену всех инженерных сетей, электрики, оконных блоков, ремонт кровли, утепление фасада и благоустройство территории. Нравится, с какой любовью коллектив детского сада относится к своему зданию. Они с трепетом отслеживают внутренние изменения, делятся планами и обещают сохранить фирменную атмосферу этого учреждения. Объект откроем к 1 сентября», — рассказал Роман Шамнэ.