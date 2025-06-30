Капремонт детского сада на Парковой улице в Щелкове завершат в сентябре

Фото: Пресс-служба Администрации г. о. Щелково

Специалисты занимаются утеплением фасада, укладкой второго слоя гидроизоляции на крыше, обустройством перегородок и штукатурят стены. Работы планируют завершить в сентябре.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Первый корпус учреждения дошкольного образования капитально отремонтировали в 2024 году. Было обновлено здание, внутренние помещения и уличные игровые зоны, обустроены пожарные выходы со второго этажа, а также проведено благоустройство территории.

С 2026 по 2028 годы в округе приведут в порядок восемь школ, три детсада и одно учреждение допобразования.