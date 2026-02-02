Капремонт детского сада «Маячок» завершили в Химках

После реконструкции в здании появились сушильные шкафы для варежек, мини-кухни в каждой группе, а также произошла полная замена всех коммуникаций. Чтобы проверить готовность обновленного детского сада к встрече с маленькими воспитанниками, на объект прибыла финальная инспекционная группа.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов вместе с директором школы «Наследие» Татьяной Семеняка, родителями будущих малышей, представителями администрации и подрядчиков оценили качество выполненных работ.

Двухэтажное здание площадью почти 1700 квадратных метров преобразилось кардинально. Полностью обновили кровлю и окна, утеплили и отреставрировали фасад, перестроили входную группу. Внутри произошли ключевые перемены, заменили водоснабжение, отопление и электрику, поставили современную сантехнику.

«Мы прошли по этажам и увидели действительно качественный ремонт, результат которого радует глаз. Объем выполненных работ таков, что можно смело сказать: здесь практически построен новый детский сад. Все сделано на совесть, современно и безопасно», — отметил Валентин Герасимов.

Особый акцент при ремонте сделали на удобстве и повседневных нуждах детей. Модернизировали пищеблок для вкусного и качественного питания, а в каждой группе обустроили свою буфетную зону. Родители высоко оценили заботу о здоровье: в раздевалках появились сушильные шкафы для одежды и обуви, в прачечной — мощная стиральная машина с сушкой. Яркая новая мебель уже появилась в группах, а на окнах висят шторы. Детсад готов к приему детей.

«Депутатский корпус регулярно проводит проверки социальных объектов вместе с жителями. Такой формат взаимодействия позволяет не просто контролировать ход работ, но и делать этот процесс абсолютно прозрачным. Когда родители сами видят каждый этап ремонта и могут задать вопросы подрядчику, мы получаем результат, который устраивает всех», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Капитальное обновление садика стало реальностью благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Эту программу ремонта школ и детсадов, которую партия реализует совместно с Министерством просвещения, инициировал президент России Владимир Путин в 2021 году.