Капремонт детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском завершат в 2025 году

Капитальный ремонт детского сада «Ивушка» на улице Гоголя в Лосино-Петровском планируют завершить к августу 2025 года. Готовность объекта достигла 10%.

На объекте трудятся 52 человека. Они демонтировали полы, потолки и двери, сняли штукатурку, а с крыши убрали старые материалы. Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки первого слоя стяжки кровли. По периметру здания установили леса для ремонта фасада. В ближайшее время начнется черновая отделка помещений.

Детский сад «Ивушка» в Лосино-Петровском построили в 1966 году. С тех пор капитальный ремонт не проводили. В планах обновить фасад, заменить инженерные коммуникации, радиаторы, сантехническое оборудование. Также провести отделку помещений, модернизировать пищеблок, заменить мебель, обустроить прогулочные зоны. На время ремонта дети находятся в других корпусах.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Учреждение планируют обновить в августе 2025 года.

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