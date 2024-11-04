Капремонт детского сада гимназии № 5 в Красногорске завершат в 2025 году

В городском округе Красногорск стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 5. Работы завершат в 2025 году.

В рамках государственной инициативы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Красногорск капитально отремонтируют детский сад гимназии № 5 на улице Циолковского, дом № 1а.

Строители уже прибыли на место и завезли всю необходимую для реконструкции объекта технику.

У здания детского сада общей площадью 1714,4 квадратного метра обновят фасад, заменят окна и двери, модернизируют инженерные коммуникации. Помимо этого, подрядчик благоустроит близлежащую территорию. Помещения дошкольного отделения гимназии № 5 обставят новой мебелью и техникой.

Все работы завершат в следующем году.

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