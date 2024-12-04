Капремонт детского реабилитационного центра в Реутове завершат в 2025 году

Работы по обновлению центра «Родничок» продолжаются в муниципалитете. Строительная готовность здания, расположенного в доме № 5а на улице Дзержинского, составляет уже 40%.

Ход ремонта проконтролировал глава городского округа Филипп Науменко. В настоящее время специалисты прокладывают электрический кабель, устанавливают трубы и занимаются отделкой стен. «Обсудили, что вокруг здания нужно провести качественное благоустройство», — рассказал руководитель муниципалитета.

При составлении проекта модернизации здания власти учли пожелания родителей юных пациентов центра. Теперь специалисты будут вести прием в отдельных помещениях. В здании также будет обустроен бассейн.

Открытия центра после капитального ремонта с нетерпением ждут не только дети, но и их родители. В учреждении получали помощь более 150 реутовчан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также проходили занятия клуба «Активное долголетие». Родители пациентов посещали лечебную физкультуру, занимались швейным делом и вязанием, работали в гончарной мастерской.

Все ремонтные работы планируют закончить в апреле 2025 года. Всего в текущем году в городском округе привели в порядок 10 учреждений социального обслуживания.

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