Капремонт детских садов в Серпухове завершат летом

В Серпухове подходит к концу масштабная реконструкция двух дошкольных учреждений. Работы ведутся в рамках обновления инфраструктуры для самых юных жителей.

В дошкольном отделении школы № 19 уже завершена большая часть работ. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой: штукатурят стены, укладывают плитку в пищеблоке и устанавливают окна. Параллельно монтируют инженерные коммуникации — электрику, отопление и водоснабжение. После открытия сад сможет принять 12 групп детей. Их ждут полностью обновленные игровые, спальни и гардеробные. Также в учреждении обновят спортивный и музыкальный залы, а также кабинет логопеда.

В саду при школе № 16 работы также идут полным ходом. Сейчас рабочие демонтируют старые конструкции, формируют новые дверные проемы и занимаются электромонтажом. Одновременно обустраивают входные группы, укладывают теплые полы и устанавливают систему молниезащиты.

«Все процессы находятся под моим постоянным вниманием, работы идут строго по графику», — заявил глава округа Алексей Шимко.

Полностью завершить реконструкцию обоих детских садов планируют к концу августа этого года.