Капремонт детсада в серпуховском поселке Пролетарский завершат к 1 сентября

Подрядчик должен выполнить отделку помещений, монтаж отопления и слаботочных сетей, привести в порядок фасад и благоустроить территорию. В здание уже завезли новую мебель и оборудование. Обустраивают пищеблок, помещения для групп, медицинский кабинет и медизолятор — он впервые появился в детском саду. На данный момент «Радуга» соответствует современным стандартам.

«Напомнил подрядчику важность соблюдения сроков, качество работ держим на контроле», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Детей примут в обновленном учреждении к 1 сентября.

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