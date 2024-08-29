Капремонт детсада в серпуховском поселке Пролетарский завершат к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове завершается капитальный ремонт детских садов. Дошкольное учреждение «Радуга» в Пролетарском поселке откроется к 1 сентября.

Подрядчик должен выполнить отделку помещений, монтаж отопления и слаботочных сетей, привести в порядок фасад и благоустроить территорию. В здание уже завезли новую мебель и оборудование. Обустраивают пищеблок, помещения для групп, медицинский кабинет и медизолятор — он впервые появился в детском саду. На данный момент «Радуга» соответствует современным стандартам.

«Напомнил подрядчику важность соблюдения сроков, качество работ держим на контроле», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Детей примут в обновленном учреждении к 1 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

Москва презентовала аналитический доклад по климатической повестке крупных городов БРИКС

Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

«Подруга из „Моссада“». Что известно о спутнице Дурова Юлии Вавиловой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте