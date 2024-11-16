Капремонт детсада «Ивушка» в Лосино-Петровском завершат летом 2025 года

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в городском округе Лосино-Петровский реконструируют детский сад «Ивушка». Общая готовность объекта составляет свыше 10%.

Здание детского сада «Ивушка» возвели в 1966 году, капитального ремонта с того времени там не было. Реконструировать необходимо все: начиная от коммуникаций и заканчивая ремонтом крыши.

«Демонтаж выполнили на 90%. Осталось демонтировать только инженерные сети. Постоянное отопление не запустим, пока стоит временное. Сейчас приступили к ремонту кровли», — сказал начальник участка Вячеслав Губогло.

Строители отремонтируют в здании полы, стены, потолки. Помимо этого, они обновят внутренние коммуникации: систему отопления, водоснабжения, канализации. Также отремонтирую крышу и облагородят фасад здания.

«Когда здание практически новое и с новым оборудованием, мебелью и сантехникой — это вдвойне хорошо. Для нас важно, чтобы деткам нашим было удобно и приятно», — подчеркнул глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.