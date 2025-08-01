Капремонт Демиховского лицея завершат в Орехово-Зуевском округе к 1 сентября

Ремонтные работы продолжаются в «младшем» корпусе лицея в деревне Демихово. Планируется, что обновленное здание распахнет свои двери для почти 300 учеников в начале нового учебного года.

Корпус лицея площадью более 1400 квадратных метров построен более 70 лет назад. Проект капитального ремонта предполагал кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, внутренние работы, замену систем канализации, отопления, вентиляции, закупку новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории,

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 86%. Строители уже завершают монтаж фасада и внутреннюю отделку, установили окна и двери.

«С нетерпением ждем открытия!» — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий

Работы выполняют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.