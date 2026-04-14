Капремонт бывшего детсада в городском округе Чехов близится к завершению

В городском округе Чехов на улице Ильича завершается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №4. Территория вокруг здания благоустраивается, остатки строительных отходов вывозятся.

По словам начальника участка подрядной организации Олега Тулатова, рабочие облагораживают двор: завершают отделку бордюров вдоль пешеходных дорожек, на обочинах заканчивают земляные работы, разравнивают грунт и засевают его семенами травы. Параллельно идет уборка мусора и остатков строительных отходов, которые вывозят на утилизацию.

Ранее во дворе демонтировали старые теневые навесы и построили шесть новых павильонов для защиты от непогоды и проведения игр. Детские площадки модернизировали: уложили мягкое резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы и новые игровые элементы.

Между игровыми зонами сделали проходы, установили столбы освещения с современными энергосберегающими светильниками. Входные группы привели в порядок, заменили плоскую кровлю, утеплили и облицевали фасад, установили пожарные лестницы. Вокруг учебного заведения установили новое ограждение.

Внутри здание капитально отремонтировали: обновили потолки, стены, полы, окна и двери, заменили инженерные сети. Сейчас заканчивают установку новой мебели.

Здание построили в 1965 году, и обновление было давно назрело. Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Открыть дошкольное учреждение планируют в апреле этого года.