Капремонт Ашитковской амбулатории завершили в Воскресенске

Представители местного отделения партии проверили итоги ремонта. Был проделан значительный объем работ: от обновления кровли козырька до полной замены дверных блоков и сантехнических приборов. Особое внимание уделили модернизации систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко отметил, что это существенно повысит комфорт для пациентов и персонала.

Финансовые вложения превысили 12,4 миллиона рублей. Средства позволили не только провести ремонт, но и подготовить помещения к установке новой мебели. Ее поставка ожидается в ближайшее время.

В здании площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров разместились кабинеты врачей общей практики, терапевта, процедурный и прививочный кабинеты, стоматология, лаборатория и аптечный пункт «Мособлмедсервис». К амбулатории прикреплены более 3,8 тысячи человек, 755 из которых — дети.

Партийцы также проверили доступную среду: для маломобильных граждан оборудовали пандус и установили поручни. На первом этаже работает подстанция скорой помощи.

Открытие обновленной амбулатории запланировано на весну 2026 года.

За пять лет в Подмосковье выполнили более 96% наказов избирателей в сфере здравоохранения. Построено около 60 медицинских объектов, десятки отремонтированы по современным стандартам. Народная программа «Единой России» синхронизирована с национальными проектами и государственными программами, обозначенными президентом.