Капремонт 81 многоквартирного дома проведут в Дмитрове до конца года

Фото: Телеканал «360»

Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Дмитрове в этом году. В них поменяют кровлю, заменят внутренние инженерные системы и обновят фасады.

В селе Якоть обновляют кровлю в четырех домах. Это позволит избежать протечек. К работам приступили летом. Два дома практически готовы.

Строители сделали новую стропильную систему, утеплили чердачное помещение, а шифер заменили более долговечным профнастилом.

Капитальный ремонт кровель — один из самых популярных видов работ. В Дмитровском округе в этом году приведут в порядок кровли в 60 домах.

Всего до конца года в Дмитрове капитально отремонтируют 81 многоэтажку. Помимо ремонта кровель в домах заменят внутренние инженерные системы, электрику, утеплят и облицуют плиткой фасады зданий.

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