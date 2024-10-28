Капремонт 81 многоквартирного дома проведут в Дмитрове до конца года

Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Дмитрове в этом году. В них поменяют кровлю, заменят внутренние инженерные системы и обновят фасады.

В селе Якоть обновляют кровлю в четырех домах. Это позволит избежать протечек. К работам приступили летом. Два дома практически готовы.

Строители сделали новую стропильную систему, утеплили чердачное помещение, а шифер заменили более долговечным профнастилом.

Капитальный ремонт кровель — один из самых популярных видов работ. В Дмитровском округе в этом году приведут в порядок кровли в 60 домах.