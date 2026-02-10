Капремонт 8 котельных провели в 2025 году в округе Пушкинский

Работы выполнены в рамках государственной программы модернизации системы теплоснабжения. Они затронули 22 объекта и улучшили теплообеспечение для 40 тысяч жителей.

9 февраля глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями принял участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ключевой темой стали итоги работ по модернизации системы теплоснабжения и планы на 2026 год.

В программу вошли 22 объекта. Среди отремонтированных котельных — «Оранжерейная», «Студенческий проезд», «7 квартал» и крупнейшая котельная «Заводская» в Ивантеевке. Обновленные объекты оснастили современными цифровыми системами управления и контроля.

В 2026 году планируется завершить работы еще на десяти объектах. Это повысит качество коммунальных ресурсов и надежность инфраструктуры.

Также на совещании обсудили ремонт дорожной сети. В округе 869 км муниципальных дорог, в текущем году запланирован ремонт 10 участков общей протяженностью более 6 км.