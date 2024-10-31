Капремонт 7 котельных проведут в Дмитрове за 3 года

Программу модернизации теплоснабжения озвучили в Дмитрове. За три года там планируют построить и отремонтировать около десятка объектов теплоснабжения.

В следующем году отремонтируют котельные в Дмитрове на улице Водников, 27, в Яхроме на улице Ленина, в поселке Новосиньково, в поселке Ермолино на Центральной улице. Также капитально обновят 26 участков тепловых сетей.

Новые объекты в 2025 году построят в трех населенных пунктах округа. Котельные появятся в поселках Автополигон и Икша. Центральный тепловой пункт оборудуют в селе Внуково.

В 2026 году капитально отремонтируют котельную на улице Водников, 25 в Дмитрове. В 2027 году на Советской улице и в селе Абрамцево.

«Мы стремимся обеспечить наших жителей качественным и надежным теплоснабжением. Проводимые работы помогут повысить эффективность системы и сделать жизнь в нашем округе более комфортной и безопасной», — сказала временно исполняющая полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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