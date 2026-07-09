Капремонт 61 многоквартирного дома проведут в Воскресенске в 2026 году

В Воскресенске на 2026–2028 годы запланирован ремонт 180 многоквартирных домов по 835 видам работ. В текущем году отремонтируют 61 дом по 225 видам работ.

Работы уже выполнили в восьми домах: обновили внутренние инженерные системы, кровли, фасады, узлы управления, фундаменты, подвалы и лифты.

Сейчас работы идут в шести домах округа. В Белоозерском рабочие проводят ремонт кровли пятиэтажного дома № 29 на улице Молодежной 1976 года постройки. Они заменяют покрытие кровли, обновляют системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

На объекте задействовано шесть человек. Основной контроль направлен на выполнение работ по ремонту системы центрального отопления в срок до 1 сентября 2026 года и мягкой кровли — до 1 октября 2026 года. Бригады обеспечены материалами, работы идут поэтапно. Узнать, когда в доме запланирован капремонт, можно на карте.