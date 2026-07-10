Капремонт 40 многоквартирных домов начали в Дмитровском округе

В Дмитровском округе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году строительные бригады уже работают на 23 объектах.

Всего в программу на 2026 год включены 40 домов. Работы пройдут по шести направлениям: ремонт кровель запланирован в 34 домах, фасадов — в одном, внутреннего и фасадного газопровода — также в одном доме каждый, системы водоотведения обновят в одном доме, а замену балконных плит проведут в двух домах.

Один из объектов — в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове, дом 15 — полностью сдан после капремонта плоской кровли. Особенно насыщенный фронт работ — в поселке Новосиньково, где сразу семь домов включены в программу. Специалисты компании «СтройМонтажЦентр» и компании «ЖилКомСервис Запрудня» ведут ремонт плоских кровель в домах № 34, 35, 38, 43, 46 и 47, а в доме № 21 меняют балконные плиты. В доме № 46 помимо кровли обновляют систему водоотведения. Всего в Новосиньково задействовано более 20 рабочих и несколько единиц техники. В работе используются современные рулонные и мастичные материалы, обеспечивающие надежную гидроизоляцию.

Помимо Новосиньково, капремонт кровель развернут еще на 14 адресах по всему округу. Работы ведутся в Яхроме в микрорайоне Левобережье, в Насадкино, Горшково, Икше, Орудьево, Куликово и других населенных пунктах. В Горшково ремонтируют скатную кровлю с утеплением и укладкой металлочерепицы. В Икше на улице Рабочей одновременно с кровлей обновляют фасад с применением термопанелей. Замена балконных плит запланирована в Дмитрове на улице Космонавтов, дом 9.

Всего на объектах заняты 60 специалистов и пять единиц техники. Основной объем работ завершат до конца октября. Контроль качества ведется на всех этапах — от приемки материалов до финальной проверки. Жителям верхних этажей может потребоваться доступ в квартиры для проверки герметичности швов — о датах визитов предупредят заранее через объявления и домовые чаты.