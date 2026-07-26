Капремонт 33 домов проведут в Реутове до 2028 года

В Реутове до 2028 года капитально отремонтируют 33 многоквартирных дома. Перед включением зданий в программу специалисты осматривают фасады и внутридомовые инженерные системы.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Реутова Евгений Книга рассказал, что на встречах с жителями обсудили капитальный ремонт фасадов и внутренних инженерных сооружений, а также дезинфекцию и дезинсекцию помещений, мусорокамер и мест общего пользования. Все вопросы взяли на контроль совместно с управляющей компанией, локальные недочеты устранят в короткие сроки. Жителям разъяснили, как попасть в программу капремонта в последующие годы.

Директор Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев отметил, что также обсуждали проблемы с трубами и застоем воды, и нашли пути решения.

За последние пять лет в Реутове отремонтировали 30 многоквартирных домов, в 17 зданиях заменили лифты. В этом году запланировано обновление фасадов по восьми адресам, остальные 25 домов отремонтируют в 2027–2028 годах.