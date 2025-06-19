Капремонт 10 участков водопроводных сетей проведут в Дедовске в 2025 году

В муниципальном округе Истра ведется масштабная модернизация объектов водоснабжения и водоотведения: благодаря плановым работам, число жалоб от жителей сократилось более чем на 20%. До конца года в Дедовске обновят 10 участков трубопроводов из 24.

На территории муниципального округа Истра водоснабжение и водоотведение обеспечивают 13 организаций, основную часть работы выполняет Муниципальное унитарное предприятие «Истринская теплосеть». В его ведении — 81 водозаборный узел, 54 канализационные насосные станции, 30 очистных сооружений, 432 километра водопроводов и 282 километра канализации.

С 2020 года в округе реализуют комплекс мероприятий по обновлению и реконструкции водной инфраструктуры. Один из ключевых результатов — установка 14 станций обезжелезивания в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Это позволило обеспечить качественной питьевой водой более 10,3 тысячи человек.

Работа продолжается и в этом году. Станции очистки появятся еще на четырех водозаборных узлах — в Красновидово, Вельяминово, Синево и Алехново. Кроме того, в ближайшие три года запланировали 29 мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения. В программу включили водозаборные узлы в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, деревнях Черная и Покровское, а также поселке Гидроузла.