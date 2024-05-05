Капоэйристы из Химок стали победителями всероссийских соревнований | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 17:51 Капоэйристы из Химок стали победителями всероссийских соревнований Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинские капоэйристы завоевали три золотые и две бронзовые медали на Чемпионате и Первенстве России по капоэйра. Среди победителей — Алиса Тихонова, Вячеслав Росс и Татьяна Стрельцова.

Воспитанники химкинской группы Escalada Capoeira академии So Forca представили городской округ Химки на главном событии года — Чемпионате и Первенстве России по капоэйра. По итогам соревнований наши спортсмены получили три золотые и две бронзовые медали.

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За звание лучших спортсменов боролись свыше двухсот участников из различных клубов России и стран СНГ. Категории были разделены на новичков и профессионалов. Выступления были организованы в младших группах от 4 до 15 лет, среди юниоров 16-17 лет и взрослых спортсменов.

Чемпионами России среди взрослых стали Алиса Тихонова и Вячеслав Росс, а в самой младшей группе лучший результат показала Татьяна Стрельцова. Третье место чемпионата занял Тимофей Тихонов, а на первенстве — Егор Дмитриенко.

«Мы видим, как с каждым разом уровень профессиональной подготовки капоэйристов растет. Спасибо тренерам, которые так вкладываются в воспитанников клуба и взращивают настоящих чемпионов. Многие спортсмены Escalada Сapoeira по результатам проделанной работы оказались в десятке лучших по России. Мы вами гордимся, так держать», — поделилась депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Также спортсмены Escalada Сapoeira в составе большой команды выполняли роль боковых судей и руководителей площадок на соревнованиях.

В начале апреля химкинские капоэйристы завоевали более 20 медалей на соревнованиях Viva Capoeira 2024. Согласно результатам турнира наши спортсмены получили пять золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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