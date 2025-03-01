Капоэйристы из Химок стали призерами областных соревнований

Воспитанники студий капоэйры из Химок представили округ на первенстве и чемпионате Москвы. Ребята завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Участниками состязаний стали 120 спортсменов из России и других стран. От Химок выступили спортсмены, которые обучаются во многофункциональном социальном комплексе «Восход», школах № 27 и № 31.

Так, Тимофей Крылов стал серебряным призером среди мальчиков 13-15 лет. Бронзовыми призерами оказались Ксения Боровко и Татьяна Стрельцова.

Также Виктория Боровко стала третьей в группе от десяти до 12 лет, а среди девушек 13-15 лет бронзовая медаль досталась Василисе Булгаковой. Илья Лобанов занял третье место в юниорской категории 16-17 лет.

«Победы наших юных спортсменов — это яркий пример того, как стремление к цели и трудолюбие ведут к успеху. Такие достижения вдохновляют молодое поколение и подчеркивают важность спорта в воспитании характера и силы духа», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Кроме того, муниципальный депутат Татьяна Кавторева добавила, что развитию спорта в Химках уделяют особое внимание. В округе организуют эстафеты, турниры и соревнования на регулярной основе.