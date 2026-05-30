Капитальный ремонт здания ЗАГСа начался в Дмитрове

Зданию ЗАГСа в Дмитровском округе вернут репрезентабельный вид. Строители уже начали проводить капитальный ремонт и демонтировали входные группы. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава округа Михаил Шувалов.

Он подчеркнул, что жители не раз обращались к нему на встречах с вопросом о том, когда здание приведут в порядок.

«А ведь это место, где фиксируют главные события жизни. Поэтому оно должно быть красивым и радовать посетителей», — отметил Шувалов.

По его словам, подрядчик уже начал демонтировать входные группы и скоро приступит к ремонту фасада. Специалисты восстановят лестницы, заменят гранит, обновят кровлю и покрасят тыльную часть здания. Строителям поставили задачу завершить ремонт ЗАГСа к середине июля.