Капитальный ремонт здания детского сада в Мытищах завершится к августу

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Обновление детского сада «Дюймовочка» на Новомытищинском проспекте выполнен на 80%. Ход работ проверили депутаты и представители управления образования.

Полностью провели новые инженерные коммуникации, начали чистовую отделку внутри здания. В течение недели закончат укладывать плитку. А на следующей — покрасят помещения второго этажа, установят потолок в пищеблоке и постелят линолеум.

На территории сада заложили основание для будущей спортивной площадки, привезли и установили игровые сооружения.

Основные работы подрядчик закончит к началу августа. А первого сентября детский сад уже откроет свои двери для малышей.

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