Капитальный ремонт завершился в доме на улице Щербакова в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В доме № 11а в Мытищах завершился капитальный ремонт. Теперь специалистам предстоит наладить подачу газа.

Накануне у дома прошло расширенное оперативное совещание по вопросам газоснабжения. На нем обсуждали проблему: после капремонта газ в квартиры не запустили из-за противоречий между строителями и энергетиками.

Специалисты осмотрели помещения и выявили недостатки по исполненным работам.

«В ходе планового выезда мы собрали расширенную комиссию с участием ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, подрядной организации. Есть замечания к качеству выполненных работ. Достигли понимания с эксплуатирующей организацией, нашли пути решения и взаимодействия между подрядчиком и „Мособлгазом“, — прокомментировал первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Профильным специалистам поручено оперативно составить реестр строительных дефектов, а затем устранить их. Там, где не будет замечаний, начнут пуск газа по стоякам.

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