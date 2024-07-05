Капитальный ремонт завершился в доме на улице Щербакова в Мытищах

В доме № 11а в Мытищах завершился капитальный ремонт. Теперь специалистам предстоит наладить подачу газа.

Накануне у дома прошло расширенное оперативное совещание по вопросам газоснабжения. На нем обсуждали проблему: после капремонта газ в квартиры не запустили из-за противоречий между строителями и энергетиками.

Специалисты осмотрели помещения и выявили недостатки по исполненным работам.

«В ходе планового выезда мы собрали расширенную комиссию с участием ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, подрядной организации. Есть замечания к качеству выполненных работ. Достигли понимания с эксплуатирующей организацией, нашли пути решения и взаимодействия между подрядчиком и „Мособлгазом“, — прокомментировал первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.