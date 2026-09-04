Капитальный ремонт завершили в школе искусств «Гармония» в Наро-Фоминске

1 сентября 2026 года детская школа искусств «Гармония» в Наро-Фоминске открыла свои двери после капитального ремонта, проведенного при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Семья». В обновленном учреждении созданы современные условия для занятий музыкой, изобразительным искусством и скульптурой, а также расширены возможности для творческого развития детей.

В ходе ремонтных работ специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания, полностью заменили инженерные сети, окна, двери и сантехническое оборудование. На художественном отделении проведено водоснабжение и установлены раковины — ранее такой инфраструктуры не было. Для отделения скульптуры, которое является редкостью для школ искусств, закупили и смонтировали новые печи для обжига, что позволило сохранить уникальные традиции скульптурного творчества.

Преобразования коснулись и внутреннего пространства здания. Пост охраны и гардероб, рассчитанный на 250 мест, разместили в новых зонах; дополнительно продумана система навигации для удобства посетителей. Обновлен актовый зал вместимостью 100 человек: сцена адаптирована в соответствии с современными стандартами, что позволит проводить концерты и творческие мероприятия на более высоком уровне.

Возобновление работы ДШИ «Гармония» после капитального ремонта — важное событие для культурной жизни Наро-Фоминского округа. Обновленное учреждение продолжит развивать творческие способности детей и сохранять традиции художественного образования в муниципалитете.